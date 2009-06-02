Цена на нефть выросла на NYMEX на 3,4%

Цена на нефть в понедельник 1 июня выросла шестую сессию подряд, сообщает www.k2kapital.com.

Поводом для оптимизма инвесторов и трейдеров стали макроэкономические данные из Китая, где индекс PMI для промышленного сектора в мае удержался выше критически важной отметки 50 пунктов, что говорит о промышленном росте в стране.

По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 3,4% до $68,58 за баррель. Это самая высокая цена закрытия с 4 ноября прошлого года.