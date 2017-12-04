Парламент на этой неделе может разблокировать работу Нацкомиссии по тарифам - депутат

Верховная Рада на этой неделе может внести изменения в законодательство, которые позволят возобновить работу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, деятельность которой на сегодня заблокирована из-за отсутствия кворума.

Об этом на круглом столе о проблемах в нефтегазовой отрасли сообщила народный депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» и парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольга Белькова.

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«Мы ожидаем, что будут определенные изменения в законодательстве, которые урегулируют вопрос с НКРЭКУ. Они могут произойти уже на этой неделе», - сказала она.

При этом депутат не уточнила, какие именно изменения в законодательство могут быть рассмотрены парламентом.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года парламент принял закон о НКРЭКУ, согласно которому члены регулятора отбираются Конкурсной комиссией. В октябре-ноябре Верховная Рада, Кабмин и президент назначили членов Конкурсной комиссии.

Начиная с 13 ноября 2017 года, на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому не может приниматься решение. 24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что работа регулятора заблокирована. Для возобновления работы НКРЭКУ необходимо, чтобы Конкурсная комиссия отобрала новых членов регулятора или были внесены изменения в законодательство.

В конце ноября о возможности внесения изменений в законодательство для возобновления работы НКРЭКУ говорил эксперт в сфере энергетики, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус. По его словам, введу того, что на сегодня в составе регулятора осталось всего 3 человека, депутаты могут предложить снизить кворум до двух членов. Он также отметил, что такие изменения в первую очередь преследуют цель как можно скорее сгенерировать дополнительный денежный поток в размере 12,5 млрд грн для компаний-операторов ТЭС, в частности для ДТЭК Рината Ахметова.

Важность возобновления работы регулятора также объясняется необходимостью утвердить тарифы для двух крупных энергогенерирующих компаний – «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», оптовую рыночную цену на электроэнергию, а также принять ряд других решений, которые необходимы для прохождения Украиной отопительного сезона 2017-2018 годов.​