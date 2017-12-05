Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на ожиданиях трейдерами данных статистики по запасам нефти в США, сообщает Прайм.

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По состоянию на 07.45 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% - до 62,47 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1% - до 57,53 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают статистику по запасам нефти в США. В частности, во вторник свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в среду - управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Теперь все будут наблюдать за данными о запасах сырой нефти США, которые опубликуют сегодня и завтра", - приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

В то же время трейдеры продолжают отыгрывать решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, которое было принято на прошлой неделе.