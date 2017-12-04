НКРЭКУ превышает свои полномочия, сокращая инвестиционные расходы "Энергоатома" на 2018 год – эксперт

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, превышает свои полномочия, сокращая расходы, которые предусмотрены в инвестиционной программе Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2018 год для повышения безопасности работы атомных блоков, продления ресурса их работы, а также модернизации электротехнического оборудования АЭС. Такое мнение высказала УНИАН эксперт в сфере энергетики, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

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По ее словам, проблема сокращения инвестиционных расходов "Энергоатома" обретает особую актуальность в свете того, что Нацкомиссия, срок полномочий двух членов которой истекает 26 ноября, уже несколько заседаний подряд не может собрать кворум и принять какое-либо решение, что может привести к тому, что на 2018 год компания останется с сегодняшним низким тарифом.

"Самое ужасное то, что "Энергоатом" может войти в 2018 год с тарифом 46,6 копейки/кВт-ч. Это катастрофа… НКРЭКУ однозначно превышает свои полномочия, поскольку регулятор, не понимая технической сути, ориентируется только на деньги, сокращая расходы компании по инвестиционной программе, и не несет никакой ответственности", - сказала Кошарная.

Она отметила, что регулятор значительно сократил финансирование, которое было заложено в инвестпрограмме "Энергоатома" на 2018 год по ряду статей расходов.

"Недофинансирование, по сравнению с ранее утвержденной Минэнергоугля программой, по статье расходов на повышение безопасности АЭС составило 30%, на продление срока эксплуатации – 50%, а на модернизацию электротехнического оборудования было выделено всего лишь 7% от утвержденного значения", - подчеркнула эксперт, добавив, что это влечет за собой нарушение условий нормальной эксплуатации блоков по вине именно электротехнической части энергоблока, а не реакторного острова.

По словам Кошарной, у "Энергоатома" могут возникнуть сложности в процессе выполнения всех мер по продлению ресурса трех энергоблоков, которое запланировано на следующий год.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября НКРЭКУ снизила тариф на отпуск электроэнергии, которую производит "Энергоатом", на период ноябрь-декабрь 2017 года на 2,9% - до 46,61 копейки/кВт-ч с 48 копеек/кВт-ч.

Ранее регулятор представил и одобрил проект решения об увеличении на 14% тарифа "Энергоатома" на отпуск электроэнергии в 2018 году - до 54,7 копейки за кВт-ч. Этот проект пока не был принят, как многие другие решения, поскольку комиссия не может собрать кворум на своих заседаниях.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.