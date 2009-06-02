«Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканала» погасять долги перед «Севастопольэнерго»

Долги коммунальных предприятий «Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканал» перед ОАО «ЭК «Севастопольэнерго», которые на сегодня в сумме составляют 7,5 млн. грн., будут погашены до 4 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на аппаратном совещании исполняющий обязанности председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН на аппаратном совещании в исполнительном органе власти города.

По его информации, переговоры с банками об открытии кредитной линии для коммунальных предприятий «Севгорводоканал» и «Севтеплоэнерго» завершены.

«Долг будет погашен, - сказал В.КАЗАРИН, - чтобы не возникало даже предпосылок к возможным отключениям объектов «Севгорводоканала» от электроэнергии».

Как сообщал УНИАН, 18 мая текущего года по причине задолженности перед энергопоставляющей компанией от электроэнергии были отключены некоторые объекты «Севтеплоэнерго» и «Севгорводоканала». 20 мая их электроснабжение было восстановлено, решение о подключении объектов было принято сразу после решения сессии горсовета о разрешении на кредитование предприятий-должников.

19 мая Севастопольский городской совет на своем заседании принял решение «О даче согласия КП «Севтеплоэнерго» СГС и ГКП «Севгорводоканал» на передачу в ипотеку основных фондов ГКП «Севгорводоканал» для оформления кредитной линии», что и стало основанием для возобновления подачи электроэнергии на объекты этих двух коммунальных предприятий.