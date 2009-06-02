Частным шахтам отказали в закупке их угля госкомпанией

Совет Оптового рынка угольной продукции (ОРУП) отказал частным угледобывающим предприятиям в предоставлении квоты в объеме 300 тыс. тонн для реализации угля через государственного оператора «Уголь Украины» в июне.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Совета ОРУП, генеральный директор ГП «Артемуголь» Анатолий ГОНЧАРОВ.

По его словам, данное решение принято в связи со стремлением членов ОРУП обеспечить сбыт продукции с госшахт и, соответственно, выплату заработной платы шахтерам, занятым на государственных угольных предприятиях.

«Такое решение было принято нами, исходя из интересов защиты тех угольных предприятий, руководителями которых мы являемся. И я, как председатель Оптового рынка, обязан это сделать, дабы сохранить угольные предприятия в рабочем состоянии», - сказал А.ГОНЧАРОВ.

Он напомнил, что, начиная с сентября прошлого года, на рынке угольной продукции сложилась сложная сбытовая ситуация. И в этой связи правительство приняло ряд позитивных решений для поддержки государственного угледобывающего сектора. Однако в настоящее время на рынке угольной продукции ситуация еще более осложнилась.

«Сегодня проблема со сбытом. Сегодня более 2 млн. (тонн – УНИАН) угля лежит на складах угольных предприятий. При этом более 3 млн. тонн лежит на складах энергогенерирующих компаний государственной формы собственности», - сообщил А.ГОНЧАРОВ.