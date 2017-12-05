Украина к 2020 году планирует отказаться от импорта газа - Гройсман

Украина к 2020 году планирует отказаться от импорта газа и перейти на энергоресурсы собственной добычи, что позволит снизить их стоимость. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Мы все еще импортируем газ. К 2020 году мы планируем отказаться от импорта, и у нас снизится цена навсегда. Моя философия - принимать решения навсегда, а не давать "подачки" людям", - сказал премьер.

По его словам, Украина является самодостаточной в вопросе запасов природного газа.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", Украина в январе-ноябре текущего года увеличила импорт газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 40% - до 13,1 миллиарда кубометров.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.

Украина уже более 700 дней не покупает газ непосредственно у Российской Федерации.

Ранее Гройсман заявлял о планах до 2020 года увеличить добычу природного газа, как одного из основных энергоносителей, до 27 миллиардов кубометров, что позволит обеспечить внутренние нужды.

Также в правительстве планировали после 2020 года начать экспорт газа. Эти же цели отображены в ранее принятой правительством Энергостратегии Украины до 2035 года.