Путин призвал МВФ поддержать Украину

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН направил письмо в Международный валютный фонд (МВФ), в котором обращает внимание на необходимость дополнительной поддержки Украины, чтобы не сорвать поставки газа для бесперебойной работы системы в осенне-зимний период. Об этом 1 июня заявил вице-премьер-министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в частности, в своем письме российский премьер-министр заявил о готовности России участвовать в размещении облигаций на сумму 10 млрд. долл.

По словам А.КУДРИНА, подобное обращение направлено также и в Европейский Союз. При этом, подчеркнул он, Россия готова присоединиться к этим усилиям по поддержке, но только в том случае, если ее будут оказывать и МВФ, и ЕС. "Мы считаем, что ЕС тоже должен быть заинтересован, чтобы не допустить провала", - отметил он.

А.КУДРИН обратил внимание на то, что "Украина стоит на черте, когда не сможет в полной мере обеспечивать платежи по газу". "А это нас очень беспокоит, поэтому мы попросили МВФ дополнительно изучить ситуации по внешним платежам Украины за газ, а это, по сути, исполнение торгово-платежного баланса, что обычно и изучает МВФ", - пояснил вице-премьер РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что у России есть сомнения относительно возможностей Украины расплачиваться за поставленный газ. "У нас есть сомнения в платежеспособности Украины. Партнеры в этой ситуации помогают своим партнерам, и мы готовы помочь украинскому государству, но хотели бы, чтобы значительную часть этой работы взял бы на себя и Европейский Союз, то есть те страны, которые заинтересованы в надежности и безопасности энергосотрудничества", - отметил Президент РФ.

С января 2009 г. Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ, несмотря на это, российский монополист каждый раз в начале месяца заявляет о неспособности Украины расплатится и угрожает переходом на предоплату.