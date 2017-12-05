Украина с начала года увеличила транспортировку нефти на 6%

Государственная компания "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной системы Украины, в январе-ноябре 2017 года увеличила объем транспортируемой нефти на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 14,606 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2017 года "Укртранснафта" увеличила объем нефти, которая транспортируется на украинские НПЗ, на 65,3% - до 195,2 тысячи тонн, при этом транзит сократился на 18,2% - до 989,8 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года "Укртранснафта" транспортировала 15,2 миллиона тонн нефти, что на 9% меньше показателя за 2015 год.

В январе-октябре 2017 года компания увеличила объем транспортируемой нефти на 7,9% – до 13,422 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 километров, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тысячи кВт.