Astrum: Нафтогаз спасут кредиты госбанков через механизм ОВГЗ

Для оплаты импортного газа правительство будет использовать схему с кредитованием Нафтогаза государственными банками через механизм ОВГЗ. К такому мнению пришли эксперты компании «Astrum Investment Management»в еженедельном обзоре финансовых рынков.

Отметим, международное рейтинговое агентство Moody’s на прошлой неделе снизило рейтинг Нафтогаза с B2 до Caa1. Это стало уже вторым снижением рейтинга компании за последние 2 недели. Ранее, 15 мая, Moody’s снизило рейтинг Нафтогаза с В1 до В2 вслед за снижением суверенного рейтинга. На данный момент нет комментариев агентства относительно причин понижения рейтинга.

Как отмечают эксперты, понижение рейтинга связано с негативным информационным фоном, окружающим деятельность компании на протяжении последних нескольких недель, и с сомнениями относительно способности Нафтогаза оплачивать импортный газ. Достоверной публичной информации о финансовом состоянии компании на данный момент нет, что вынуждает оценивать ее платежеспособность по косвенным фактам. На данный момент компания исчерпала возможности относительно оплаты импортируемого топлива в счет авансовых платежей Газпрома за транзит. В итоге, вокруг Нафтогаза идут активные спекуляции о невозможности оплаты газа за май, которая должна быть осуществлена до 7 июня.

По мнению экспертов, «в целом, платежеспособность Нафтогаза в 2009 г. напрямую зависит от государственной поддержки в связи с высоким уровнем неплатежей со стороны как коммунального сектора, так и предприятий, а также дотационного ценообразования для населения и коммунального сектора».