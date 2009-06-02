Молдова может лишиться своей ГТС

ОАО "Газпром" из-за больших долгов Приднестровья за российский природный газ может в судебном порядке наложить арест на активы молдавско-российского предприятия "Молдовагаз", что приведет к переводу распределительной газотранспортной системы (ГТС) республики в распоряжение российского газового холдинга.

Об этом журналистам в Кишиневе сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Александр Гусев.

По его словам, если Газпром будет взыскивать все долги за газ, в том числе задолженность Приднестровья, он сможет забрать все имущество "Молдовагаз" и будет полноправным собственником, а предприятие "Молдовагаз" останется без активов, без магистральных и распределительных трубопроводов и, следовательно, прекратит существование, передает РБК.

По словам главы "Молдовагаза", Газпром может ограничить поставки природного газа в Молдавию в соответствии с реальным уровнем его оплаты либо полностью прекратить газоснабжение республики. "Пока какой-то информации о том, что ситуация будет развиваться критически и нас могут отключить от газа за неплатежи Приднестровья, у нас нет, и мы стараемся не допустить этого, но мы не можем исключить и такого развития событий", - отметил А.Гусев.

Ранее А.Гусев сообщил, что общий уровень расчета Приднестровья за российский природный газ, потребленный в 2008г., составил около 16%. Он отметил, что Приднестровский регион получил в 2008г. газ на сумму 352 млн. долл., а заплатил за него 55 млн. долл.

Основной общий долг АО "Молдовагаз" за российский природный газ в 2008г. увеличился на 297 млн. долл., или на 28,4%, составив на начало 2009г. без учета пеней 1 млрд 343 млн. долл. Долг компании непосредственно перед Газпромом равен 681 млн. долл., из которых 640 млн. долл. - задолженность Приднестровья.

АО "Молдовагаз" было создано в 1999г. Уставный капитал предприятия составляет 1,33 млрд леев (118,3 млн. долл.). Крупнейшими акционерами АО "Молдовагаз" являются ОАО "Газпром" (6 млн. 664 тыс. 540 акций, или 50%), правительство Молдавии в лице Агентства публичной собственности при Министерстве экономики и торговли Молдавии (4 млн. 708 тыс. 876 акций, или 35,33%) и администрация Приднестровья в лице Комитета по управлению имуществом Приднестровья (1 млн. 791 тыс. 306 акций, или 13,44%).