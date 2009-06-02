Частные электростанции отказались закупать уголь у госшахт

Частные электростанции отказались с 1 июня закупать угольную продукцию у государственных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ГП «Уголь Украины» Олег ПОГОДИН сегодня на пресс-конференции.

«Частные электростанции с 1 июня отказались приобретать угольную продукцию предприятий государственной формы собственности», - сказал он, отметив при этом, что на сегодняшний день частные энергогенерирующие компании имеют возможность закупать и размещать угольную продукцию на своих складах.

Так, по словам О.ПОГОДИНА, на сегодняшний день заполненность складов «Востокэнерго» составляет всего 63%, а загруженность складов частных ТЭЦ в среднем не превышает 50%. В этой связи О.ПОГОДИН напомнил, что на текущий месяц госшахты подали в «Уголь Украины» заявку на реализацию 1,783 млн. тонн угольной продукции, притом что НАК "Энергетическая компания Украины" подтвердила закупку почти на 1 млн. тонн.

О.ПОГОДИН также добавил, что ГП «Уголь» удивляет позиция ОАО «Днепроэнерго», которое официально не подтвердило свою заявку на приобретение в июне 60 тыс. тонн угольной продукции, в то время как загруженность складов компании на сегодня составляет всего 67%.

«Несмотря на то, что контрольным пакетом акций «Днепроэнерго» управляет НАК "ЭКУ", они отказались приобретать уголь с госшахт. И такая позиция нас удивляет», - сказал О.ПОГОДИН.

Также через госоператоров изъявили желание реализовывать свою продукцию частные угледобывающие компании, предоставив заявку на июнь в объеме 280 тыс. тонн.

О.ПОГОДИН отметил, что стоимость энергетического угля, реализуемого через госоператора, составляет 632 грн. за тонну, тогда как его рыночная цена на сегодня находится в районе 300 грн. за тонну.

В то же время директор «Угля Украины» сообщил, что Министерство угольной промышленности в настоящее время прорабатывает ряд мероприятий по урегулированию вопросов, связанных с реализацией угольной продукции, в том числе за счет увеличения экспорта.

Он сообщил, что в ГП «Уголь» поступают заявки от контрагентов из Турции, Польши, Чехии, а также Китая на закупку украинского угля. Данные заявки переадресовываются государственным предприятиям для дальнейшей контактной работы.

В то же время О.ПОГОДИН отметил, что спрос на уголь на мировых рынках ощутимо снизился и, следовательно, не следует ожидать сколько-нибудь значимого наращивая экспортных объемов.