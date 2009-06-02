Поставки украинской электроэнергии в Беларусь возобновятся после согласования параметров контракта и проведения необходимых профилактических мероприятий.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики Беларуси.

«Сегодня мы еще согласовываем условия и в ближайшее время подпишем контракт. Поставка электроэнергии будет возобновлена после проведения профилактических работ, чтобы проверить состояние и возможности линий и электроподстанций», - сказал собеседник агентства.

Представитель Министерства энергетики Беларуси не назвал планируемые объемы поставок и ценовые параметры.

«Во всем мире цена поставок является коммерческой тайной. Соглашение будет подписано между двумя объектами хозяйствования – «Белэнерго» с белорусской стороны и "Укринтерэнерго» с украинской стороны», - добавил он.

Источник также подчеркнул, что сроки начала поставок украинской электроэнергии в Беларусь зависят от подписания контракта.

«Профилактические работы можно провести достаточно быстро, в течение всего нескольких дней», - пояснил представитель Министерства энергетики Беларуси.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

27 мая т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что ГПВД «Укринтерэнерго» договорилось с ГПО «Белэнерго» об экспортных поставках 100 млн. кВт/ч украинской электроэнергии ежемесячно с 1 июня. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт ежемесячно.

В тот же день генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел ЯКУБОВИЧ заявил, что договор на поставку украинской электроэнергии в Беларусь с «Укринтерэнерго» пока не подписан.

П.ЯКУБОВИЧ отметил, что переговоры о поставках украинской электроэнергии ведутся еще с прошлого года. "Главный вопрос в цене", – сказал он.