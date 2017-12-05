Ривненская АЭС с 8 декабря отключит на ремонт третий энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", планирует с 8 декабря вывести энергоблок №3 в планово-предупредительный ремонт, который продлится 240 суток, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 8 декабря 2017 года планируется отключение от сети энергоблока №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 240 календарных суток", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а именно: средний ремонт реактора; средние и капитальные ремонты парогенераторов; капитальные и текущие ремонты главных циркуляционных насосов; ремонт оборудования всех трех каналов системы безопасности; текущий ремонт компенсатора давления; средний ремонт турбины; капитальный ремонт генератора.

"В ходе ремонта планируется выполнить сверхрегламентные работы, в частности, ремонт железобетонных конструкций бассейна выдержки и перегрузки. Также большой объем работ будет выполнен в соответствии с Программой продления срока эксплуатации энергоблока №3", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.