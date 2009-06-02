В Севастополе газифицируют в этом году 1 тыс. квартир

В текущем году на газификацию жилого фонда Севастополя выделяется 7 млн. грн., и планируется осуществить газификацию около 1 тысячи квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.

Он отметил, что жилищно-коммунальная сфера Севастополя последние три года развивалась как никогда ранее активно, что подтверждают произведенные объемы капитальных вложений в ее ремонт и выполнение программ: так если в 2006 году в газификацию жилого фонда вложено 1,6 млн. грн., (газифицировано 178 квартир), то уже в 2007 году - 6,4 млн. грн., (газифицировано 852 квартиры), в 2008 году - 5,5 млн. грн., а в 2009 году выделяется 7 млн. грн., и планируется осуществить газификацию около 1 тысячи квартир.

Кроме того, по данным представителя руководства города, если в 2006 году на капитальный ремонт жилого фонда было выделено 8,014 млн. грн., в 2007 году - 23,5 млн. грн., то в 2008 году - 34 млн. грн., и на эту же сумму было выполнено работ.

Как утверждает В.ХИБУЧЕНКО, два года назад в городе приступили к решению проблем, к которым многие годы не подступались - «это, прежде всего, ремонт центрального отопления в подъездах и подвалах, а также ремонт внутридомовых систем». По его информации, в прошлом году ГКП «Севгорводоканал» за счет внутренних ресурсов, за счет бюджета сделало ремонт в подвалах 156 домов.

Как добавил начальник управления, «и в текущем году данная программа осуществляется, мы по 3 млн. грн. выделили на это в бюджете, и сейчас приступили к решению данных проблем в полном объеме».

В.ХИБУЧЕНКО подчеркнул, что сегодня задача состоит в том, «чтобы эти темпы сохранились не только в финансовом отношении, но и в абсолютных величинах, чтобы ЖКХ развивалось нормально». Вместе с тем, он посетовал, что в Севастополе "самые низкие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые не позволяют в полном объеме вложить определенные финансовые ресурсы с тем, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг».