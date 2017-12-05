Схемы Курченко по реализации сжиженного газа нанесли государству 14 миллиардов убытков – Луценко

Схемы бизнесмена Сергея Курченко, компании которого в 2010-2014 годах покупали сжиженный газ якобы для нужд населения по низким ценам, а потом перепродавали его по рыночным, нанесли государству 14 млрд грн убытков. Об этом в парламенте заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Читайте такжеСвязанная с Курченко компания монополизировала импорт дизтоплива "Газпрома" в Украину - СМИ

«Среди всех преступных группировок Януковича видное место занимает Курченко. Тот Сергей Курченко, который после прихода Януковича к власти протянул решение о возможности монополизировать продажи сжиженного газа, искусственно завышая его необходимое количество для населения», - сказал генпрокурор, добавив, что структуры Курченко покупали газ якобы для населения по низким ценам, а потом перепродавали его в несколько раз дороже для подконтрольных и неподконтрольных Курченко промышленных предприятий.

«Общие убытки от такой схемы Курченко достигли 14 млрд грн», - сообщил Луценко.

Также генпрокурор, отметил, что им была организована еще одна масштабная схема, целью которой было уклонение от уплаты налогов при импорте в Украину нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива).

«Есть также другая схема, по которой Курченко вообще без каких-либо платежей в государственный бюджет завозил практически весь объем горюче-смазочных материалов в Украину, списывая их якобы на транзит в Приднестровье, которое уже купалось бы в нефти, если бы это была правда», - сказал Луценко, добавив, что в результате работы такой схемы госбюджет недополучил миллиарды гривен.

«Фактически это был огромный внутренний офшор, где платежи за нефть и газ в Украине не уплачивались», - отметил генпрокурор.

По словам Луценко, Генпрокуратура и СБУ уже давно передали в Москву, где сейчас проживает Курченко, документы по его делу, и на сегодня следственные органы продолжают следить за контактами бизнесмена в Украине.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.