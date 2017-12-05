Водоканал, который подает воду в Луганск и область, отключили от электроснабжения
Причиной обесточивания стал долг водоканала за потребленную электроэнергию, который на сегодня составляет 162,4 млн грн.
Энергопоставляющая компания «Луганское энергетическое объединение» отключила от электроснабжения Попаснянский водоканал, который подает воду в Луганск и другие населенные пункты Луганской области, из-за долгов за электричество. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Сегодня, 5 декабря, в 13:40 «Луганское энергетическое объединение» обесточило Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты», - говорится в сообщении компании.
Также отмечается, что причиной обесточивания стал долг водоканала за потребленную электроэнергию, который на сегодня составляет 162,4 млн грн.
«Долг сформировался как раз за счет долгов «ЛНР». 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. «Луганское энергетическое объединение» многократно обращалось к Попаснянскому водоканалу с требованием оплатить поставки, потому что компания не может спонсировать это предприятие и его поставки воды в «ЛНР», - отметили в компании.
Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял постановление №263, которое обязывало «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом энергопоставляющая компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.
В конце апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. За это время энергопоставляющая компания уже неоднократно прекращала электроснабжение Попаснянского водоконала.