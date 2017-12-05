Водоканал, который подает воду в Луганск и область, отключили от электроснабжения

Энергопоставляющая компания «Луганское энергетическое объединение» отключила от электроснабжения Попаснянский водоканал, который подает воду в Луганск и другие населенные пункты Луганской области, из-за долгов за электричество. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеЗа электроснабжение оккупированной Луганщины будут платить россияне

«Сегодня, 5 декабря, в 13:40 «Луганское энергетическое объединение» обесточило Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окружающие населенные пункты», - говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что причиной обесточивания стал долг водоканала за потребленную электроэнергию, который на сегодня составляет 162,4 млн грн.

«Долг сформировался как раз за счет долгов «ЛНР». 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию. «Луганское энергетическое объединение» многократно обращалось к Попаснянскому водоканалу с требованием оплатить поставки, потому что компания не может спонсировать это предприятие и его поставки воды в «ЛНР», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял постановление №263, которое обязывало «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом энергопоставляющая компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В конце апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. За это время энергопоставляющая компания уже неоднократно прекращала электроснабжение Попаснянского водоконала.