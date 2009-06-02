“Газпром” предоставит Польше 1 млрд. кубометров газа

ОАО “Газпром” 1 июня подписал парафированный в первой половине мая договор с польской нефтегазовой компанией PGNiG о поставке Польше дополнительных объемов газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе PGNiG, договором предусмотрено дополнительно поставить до 30 сентября с.г. 1,024 млрд. кубометров газа, которые будут закачаны в хранилища для обеспечения страны газом в осенне-зимний период 2009-1010 года.

“Это означает, что PGNiG сможет наполнить хранилища газа на осенне-зимний период”, - отметили в компании, напомнив, что швейцарский трейдер RosUkrEnergo с начала года не выполняет условия контракта с польской фирмой, согласно которому Польша получала в 2007 и 2008 гг. 2,3-2,5 млрд. кубометров газа. Контракт между PGNiG и RosUkrEnergo на поставки газа был заключен в ноябре 2006 года и должен был утратить силу с 1 января 2010 года.

В пресс-службе сообщили, что стоимость контракта ориентировочно составляет 300 млн. долларов, но окончательно цена будет определяться по рыночной формуле.

Как сообщал УНИАН, Польша единственная страна из 27-ми государств-членов Евросоюза, которая по окончании газового конфликта между Украиной и Россией в январе этого года, продолжала недополучать около 25% импортного газа.

В целом Польша импортирует из России около 70% газа.