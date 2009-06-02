Доля АЭС в электроэнергетике Китая составит 5%

Китай намерен к 2020 году довести долю использования АЭС в электроэнергетике до 5%, а не до 4% как планировалось ранее, сообщает информагентство "Синьхуа". Согласно обнародованному в 2007 году средне- и долгосрочному плану развития ядерной энергетики, к 2020 году общая мощность электростанций в стране достигнет 1 миллиарда КВт, а доля АЭС - 4%, однако по мнению государственного управления КНР по делам энергетики, документ отстал от современной обстановки. В настоящее время общая мощность электростанций в Китае уже превысила отметку 800 миллионов КВт, и к 2020 году цифра увеличится до 1,4-1,5 миллиарда КВт. "В последние годы в стране заметно повысилась способность к проектированию и производству оборудования для АЭС, а также и подготовке специалистов в указанной отрасли. В связи с этим, Госуправление в настоящее время рассматривает вопрос, связанный с внесением поправок в действующий план развития. В ходе освоения ядерной энергии первое место всегда занимает проблема безопасности и качество соответствующего оборудования, поэтому Госуправление считает разумным поднятие показателя до 5%", - говорится в сообщении.