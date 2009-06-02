Беларусь заинтересована хранить газ в украинских ПХГ

Беларусь заинтересована в размещении и хранении в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 3 млрд. куб. м природного газа в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО сегодня после завершения 16-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы заинтересованы «разместиться» в украинских ПХГ, потому что они мощные, это бывшие выработки газа во времена Советского Союза», – сказал В.СЕМАШКО.

По его мнению, Россия также должна быть заинтересована в использовании украинских ПХГ. «В России у «Газпрома» в начале года были проблемы в связи с падением на 30% потребления газа – и в Украине, и в Беларуси, и в Европе, а для них это деньги, это прибыль», – пояснил он.

Первый вице-премьер считает, что газ, закачанный до начала отопительного сезона, может быть использован в зимний период, когда в связи с холодной погодой увеличиваются объемы потребления природного газа, но при этом объемы поставок остаются на прежнем уровне.

«Мы по первому кварталу недобрали газ у «Газпрома», а если бы у нас было где разместить газ, мы бы взяли полностью весь объем газа и ждали бы худших времен, похолодания», – отметил В.СЕМАШКО.

По его мнению, Беларусь могла бы размещать в украинских ПХГ от 2 до 3 млрд. куб. м газа. «Но вопрос опять – цены, есть технические вопросы», – пояснил первый заместитель главы правительства Беларуси.

В.СЕМАШКО предположил, что переговоры о возможном использовании Беларусью подземных газохранилищ Украины могут завершиться к 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 20 января т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО сообщил, что Украина предлагает Беларуси изучить возможность освоения украинских газовых хранилищ, пояснив при этом, что речь идет о хранилищах, которые находятся на территории Украины неподалеку от границы с Беларусью.

По его словам, это необходимо для того, чтобы обе страны укрепили взаимную энергетическую политику безопасности.