"ПИБ" открыл «Нафтогаззбуту» кредитную линию

"Проминвестбанк" открыл ООО «Нафтогаззбут» кредитную линию на 70 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, средства предоставлены сроком на один год и будут использованы для пополнения оборотных средств компании.

ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.

ООО «Нафтогаззбут» (Киев) – газотрейдер на рынке Украины.

В начале апреля 2009 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать компании лицензию на право поставки природного газа по нерегулируемому тарифу. Годовой объем поставок утвержден на уровне 100 млн. куб. м.

Компания закупает газ у ЗАО «Нафтогазвыдобування» и поставляет его дочернему предприятию ОАО «Полтавооблэнерго» Кременчугская ТЭЦ, Киевскому картонному комбинату, ЗАО «Комплекс Агромарс» и другим предприятиям.

Председатель правления и совладелец ООО «Партнер-Банк» (Киев) Алексей САВЧЕНКО возглавляет орган управления ООО «Нафтогаззбут» и является акционером ЗАО «Нафтогазвыдобування».