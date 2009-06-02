Поставки электроэнергии из Украины в РБ начнутся в июне?

Беларусь начнет импортировать электроэнергию из Украины после утверждения соответствующего контракта главой государства Александром ЛУКАШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО сегодня после завершения 16-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«В подтверждение этого контракта белорусская сторона уже прошла необходимую процедуру, комиссия по импорту электроэнергии одобрила этот контракт, последнее слово – за президентом нашей страны. Я думаю, что сегодня-завтра соответствующий протокол будет подписан», – сказал В.СЕМАШКО.

Первый вице-премьер Беларуси уточнил, что в соответствии с контрактом, белорусская сторона планирует закупить до конца года 750 млн. кВ/ч электроэнергии. «Цена выгодная для Беларуси и Украины», – подчеркнул он.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ напомнил, что концерн «Белэнерго» и компания «Укринтерэнерго» подписали соответствующий контракт в середине мая в Минске.

«Контракт уже ратифицирован решением правительства Украины, и здесь нет никаких сложностей и задержек с белорусской стороны. Я убежден, что уже буквально в этом месяце может начаться процесс поставки электроэнергии в Беларусь», – сообщил А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

27 мая т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что ГПВД «Укринтерэнерго» договорилось с ГПО «Белэнерго» об экспортных поставках 100 млн. кВт/ч украинской электроэнергии ежемесячно с 1 июня. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт ежемесячно.

В тот же день генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел ЯКУБОВИЧ заявил, что договор на поставку украинской электроэнергии в Беларусь с «Укринтерэнерго» пока не подписан.

П.ЯКУБОВИЧ отметил, что переговоры о поставках украинской электроэнергии ведутся еще с прошлого года. "Главный вопрос в цене", – сказал он.