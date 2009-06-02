Белорусь просит в России 9 млрд. долл.

Правительство Белоруссии официально обратилось к правительству России с просьбой о предоставлении кредита на сумму 9 миллиардов долларов для сооружения в республике атомной электростанции и создания необходимой инфраструктуры для ее строительства и обслуживания, сообщил директор департамента по ядерной энергетике белорусского Минэнерго Николай Груша журналистам во вторник в Минске. "За подписью премьер-министра Белоруссии Сергея Сидорского на имя председателя правительства РФ Владимира Путина направлено письмо, в котором белорусская сторона просит рассмотреть вопрос о предоставлении кредита на 9 миллиардов долларов на сооружение АЭС и создание необходимой промышленной, транспортной, жилищной инфраструктуры", - сказал глава департамента. "Одним из условий выбора российского проекта на бестендерной основе является то, что Россия предоставит кредит на строительство АЭС. Исходя из опыта работы ЗАО "Атомстройэкспорт"за рубежом, подрядчик финансирует 85% строительных работ, заказчик - 15%. Но учитывая наши союзные отношения, Россия готова предоставить 100-процентный кредит на строительство атомной электростанции", - сказал Груша. При этом он также проинформировал, что белорусская сторона взяла за образец Нововоронежский и Ленинградский тип АЭС. "На начало нынешнего года стоимость сооружения двух энергоблоков по типу этих станций составляла около 6 миллиардов долларов. Российская сторона рассчитывает, что стоимость двух энергоблоков белорусской АЭС составит 6-6,5 миллиардов долларов", - сказал Груша. При этом Груша сообщил, что белорусская сторона настаивает на том, чтобы российская сторона также финансировала сооружение необходимой инфраструктуры, промышленной базы. "В этой связи из 9 миллиардов запрашиваемого кредита 6-6,5 миллиардов долларов должны пойти на строительство АЭС, а остальные средства - на финансирование сооружений необходимой инфраструктуры", - сказал Груша. Министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил на прошлой неделе, что Белоруссия попросила у России на строительство этой АЭС кредит в размере 9 миллиардов долларов. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский заявлял, что проект соглашения между Москвой и Минском о строительстве атомной электростанции в Белоруссии будет подготовлен в сентябре 2009 года. Согласно протоколу договоренностей, достигнутых по итогам визита делегации госкорпорации "Росатом"в Белоруссию в январе 2009 года, генеральным подрядчиком первой белорусской атомной электростанции выступит ЗАО "Атомстройэкспорт", которое будет осуществлять сооружение АЭС "под ключ". Предполагается, что станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью более тысячи МВт. Сообщалось, что строительство АЭС "под ключ"в базовом варианте оценивается в 4 миллиарда евро. Предполагается, что для строительства первой АЭС в Белоруссии может привлекаться как государственное, так и частное финансирование. В Белоруссии планируется построить АЭС с вводом первого энергоблока в 2016 году, второго - в 2018 году. Для размещения станции выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. ЗАО "Атомстройэкспорт" - государственная инжиниринговая компания, подконтрольная "Росатому", реализующая межправительственные соглашения о строительстве объектов ядерной энергетики за рубежом. В настоящее время "АСЭ"выполняет заказы, составляющие около 20% объема мирового рынка, и является единственной компанией, реализующей контракты по сооружению АЭС одновременно в четырех странах - Китае, Индии, Иране и Болгарии.