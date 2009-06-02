«Газпром» должен допустить к ГТС независимых поставщиков

Доступ к газотранспортным системам России должен предоставляться поставщикам газа на равных условиях.

Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

По информации ФАС, в настоящее время 80% российского газа добывает группа компаний "Газпром", которая кроме добычи и реализации газа осуществляет его транспортировку по сетям. Однако помимо ОАО "Газпром", в Российской Федерации осуществляют свою деятельность другие газодобывающие компании, в том числе и те, которые добывают попутный нефтяной газ. Данный вид газа после обработки может также поставляться вместе с природным.

ФАС отмечает, что в период дефицита газа для многих предприятий стало проблемой получить так называемое "разрешение на использование газа" – то есть возможность купить российский газ по ценам ниже мировых. Продукции ОАО "Газпром" было недостаточно, и некоторые потребители заключали прямые контракты с независимыми поставщиками газа - добывающими компаниями либо с трейдерами, осуществляющими посредническую деятельность на рынке.

Однако транспортировать сетевой газ от поставщика к потребителю можно только по газотранспортным сетям ОАО "Газпром". Таким образом, данная организация является единственной, кто может оказать транспортные услуги своим конкурентам на рынке сетевого газа.

«По появившейся в распоряжении ФАС России информации, в последнее время возникли новые проблемы в сфере доступа к газотранспортной системе ОАО "Газпром" (ГТС) независимых поставщиков», - отмечают в ведомстве.

Так, в некоторых случаях, имея необходимые договоры с потребителями о поставке газа, поставщики не могут доставить газ до потребителей. Это происходит в связи с тем, что заявки поставщиков на доступ к ГТС не удовлетворяются "Газпромом", в том числе по причине "отсутствия технической возможности" ГТС. В то же время в ряде случаев тем же потребителям от входящих в одну группу лиц с ОАО "Газпром" поставщиков направляются письма с предложениями о поставке соответствующих объемов газа из ресурсов "Газпрома". При этом "отсутствие технической возможности" ГТС не является препятствием для снабжения потребителей газом.

По мнению ФАС России, данные действия приводят к ограничению конкуренции на рынке сетевого газа, так как происходящее замещение газа независимых организаций газом ОАО "Газпром" может привести к сокращению числа независимых от газового монополиста поставщиков на рынке.

«В случае получения подобного рода заявлений от независимых компаний ФАС России будет возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении организаций, входящих с ОАО "Газпром" в одну группу лиц», - говорится в заявлении ФАС.