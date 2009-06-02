"ЛУКОЙЛ" может сократить прибыль в январе-марте 2009 г. в 6 раз

ОАО "ЛУКОЙЛ", крупнейшая в РФ частная нефтяная компания, может сократить чистую прибыль по US GAAP в январе-марте 2009 года в шесть раз по сравнению с показателями 2008 года - до 490 миллионов долларов, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный РИА Новости по данным аналитиков.

Выручка ЛУКОЙЛа за отчетный период, согласно прогнозу, снизится в 1,8 раза - до 14,221 миллиарда долларов. ЛУКОЙЛ планирует обнародовать результаты своей деятельности по итогам первого квартала 2009 года по US GAAP в среду, 3 июня. В первом квартале прошлого года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP выросла в 2,4 раза - до 3,163 миллиарда долларов, выручка - в 1,6 раза, до 25,084 миллиарда долларов.

Наиболее высокий прогноз по чистой прибыли ЛУКОЙЛа дала ИФК "Метрополь", которая оценивает данный показатель на уровне 1,098 миллиарда долларов, что на 15% ниже показателя первого квартала 2008 года. Эта же компания прогнозирует наиболее высокий показатель выручки ЛУКОЙЛа - 15,043 миллиарда долларов.

Наиболее пессимистично финансовые результаты первого квартала ЛУКОЙЛа оценивает Citi Group, по данным которой выручка сократится до 13,84 миллиарда долларов, а прибыль - до 259 миллионов долларов. Чуть более высокий прогноз дала компания "Уралсиб": выручка - 14,103 миллиарда долларов, прибыль - 350 миллионов долларов. По мнению UniCredit Securities, прибыль и выручка составят 957 миллионов долларов и 13,939 миллиарда долларов соответственно, ФК "Открытие" - 883 миллиона долларов и 14,18 миллиарда долларов.

Как отмечают аналитики ФК "Открытие", динамика выручки у ЛУКОЙЛа в квартальном и годовом исчислении будет лучше, чем у "Роснефти". Они предполагают, что основной причиной падения выручки крупнейших российских нефтяных компаний за первый квартал стало снижение цен на нефтепродукты.

При этом аналитики "Уралсиба" предполагают, что убыток от курсовых разниц ЛУКОЙЛа в первом квартале 2009 года составил 801 миллион долларов, без их учета прибыль ЛУКОЙЛа могла бы составить 1,151 миллиарда долларов. Они ожидают, что оценки в рамках консенсус-прогноза будут существенно отличаться друг от друга, поскольку одни аналитики при расчете чистой прибыли учитывают, а другие исключают убытки от курсовых разниц.

В апреле американская ConocoPhillips, крупный акционер ЛУКОЙЛа, сообщила, что ожидает падения чистой прибыли ЛУКОЙЛа за первый квартал 2009 года в 13 раз - до 233 миллионов долларов. В 2008 году ЛУКОЙЛ сократил чистую консолидированную прибыль по US GAAP на 3,9% - до 9,144 миллиарда долларов. Добыча нефти ЛУКОЙЛа в 2009 году может вырасти на 2,9% по сравнению с прошлым годом - до 98,2 миллиона тонн. В 2008 году ЛУКОЙЛ снизил добычу нефти на 1,5% - до 95,24 миллиона тонн. Прогноз ЛУКОЙЛа по добыче в России на 2009 год составляет 90,8 миллиона тонн. По данным ЦДУ ТЭК, добыча ЛУКОЙЛа в России в 2008 году составила 90,2 миллиона тонн нефти. Доля ЛУКОЙЛа в общемировых запасах нефти составляет около 1,3%, в общемировой добыче нефти - около 2,1%, на его долю приходится 18% общероссийской добычи и переработки нефти. Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов прямо и косвенно является держателем более 20% акций компании, вице-президент Леонид Федун - около 10% акций.