Запорожская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети четвертый энергоблок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"6 декабря 2017 года в 13:41 энергоблок №4 Запорожской АЭС после проведения текущего ремонта подключен к энергосети. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) ‒ 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС две недели назад остановила четвертый блок для проведения текущего ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.