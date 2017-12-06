Средняя цена электроэнергии ТЭС выросла почти на 13%

Средняя цена на электроэнергию, которою производит тепловая генерация, большая часть которой представлена частным энергохолдингом ДТЭК Рината Ахметова, в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем этого года выросла на 12,8% и достигла 1,64 гривни за кВт-ч. Об этом говорится в опубликованной отчетности оператора расчётов на оптовом рынке электроэнергии – госкомпании "Энергорынок".

Читайте такжеКомпания Ахметова впервые начала закупать уголь в России у несвязанных компаний - СМИ

Также сообщается, что средняя цена реализации электроэнергии, которую производит Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", за отчетный период снизилась на 1,8% - до 47,3 копейки за кВт-ч. А средняя стоимость электроэнергии от ГЭС упала в 2 раза – до 38,9 копейки за кВт-ч.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года средний тариф на электроэнергию, которая производится на теплоэлектростанциях достиг рекордного значения – 1,83 гривни за кВт-ч.

Ранее эксперт в сфере энергетики, глава "Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг" Андрей Герус неоднократно заявлял, что рост тарифов для ТЭС связан с применением формулы ценообразования угля "Роттердам+".

Справка УНИАН: формула "Роттердам+" была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень. На сегодня в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.