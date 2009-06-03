Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,03 доллара - до 68,55 доллара за баррель.

В ходе торгов в США стоимость барреля нефти достигала отметки в 69,05 доллара, отмечает агентство.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,20 доллара - до 68,17 доллара за баррель.