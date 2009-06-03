Продан: Украина до 7 июня перечислит деньги за российский газ

Украина до 7 июня завершит перечисление денег за потребленный российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Кабинете министров сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Еще осталось около 500 млн. дол., насколько мне известно. У нас еще до 7 числа есть время», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр подчеркнул, что, начиная с 1 января 2009 года, Украина всегда своевременно платит России за потребленный природный газ.

«Я думаю, что эта традиция будет продолжена и в дальнейшем», - сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что у России есть сомнения относительно возможностей Украины расплачиваться за поставленный газ. "У нас есть сомнения в платежеспособности Украины. Партнеры в этой ситуации помогают своим партнерам, и мы готовы помочь украинскому государству, но хотели бы, чтобы значительную часть этой работы взял бы на себя и Европейский Союз, то есть те страны, которые заинтересованы в надежности и безопасности энергосотрудничества", - отметил Президент РФ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН направил письмо в Международный валютный фонд (МВФ), в котором обращает внимание на необходимость дополнительной поддержки Украины, чтобы не сорвать поставки газа для бесперебойной работы системы в осенне-зимний период. В частности, в своем письме российский премьер заявил о готовности России участвовать в размещении облигаций на сумму 10 млрд. долл.

С января 2009 г. Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ, несмотря на это, российский монополист каждый раз в начале месяца заявляет о неспособности Украины расплатится и угрожает переходом на предоплату.