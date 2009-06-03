Кабмин не намерен вводить госрегулирование цен на бензин
10:20, 03 июня 2009Энергетика
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Продан опровергает
Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН опровергает информацию о намерении правительства ввести государственное регулирование цен на рынке нефтепродуктов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПРОДАН сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Нет никаких проектов постановлений, которые бы готовило Минтопэнерго относительно установления цены на топливо. Сегодня цена формируется на рыночных принципах», - сказал Ю.ПРОДАН.
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