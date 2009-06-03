Кабмин не намерен вводить госрегулирование цен на бензин

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН опровергает информацию о намерении правительства ввести государственное регулирование цен на рынке нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПРОДАН сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Нет никаких проектов постановлений, которые бы готовило Минтопэнерго относительно установления цены на топливо. Сегодня цена формируется на рыночных принципах», - сказал Ю.ПРОДАН.