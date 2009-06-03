Государство не намерено искать рынок сбыта для частных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге в Кабинете министров Украины министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ, комментируя пикетирование здания правительства представителями трех негосударственных угольных предприятий – шахтоуправления им. Чапаева, шахты «Рассвет» и шахты «Ждановская».

«Для частных шахт госструктуры не будут искать рынок сбыта», - подчеркнул В.ПОЛТАВЕЦ, отметив, что государство должно заниматься государственными шахтами, которые также находятся в тяжелом положении.

По мнению министра, частные угольные предприятия должны самостоятельно заниматься поиском рынков сбыта угля. «Есть частные электростанции, необходимо искать, у них не загружены склады так, как на государственных электростанциях», - сказал В.ПОЛТАВЕЦ.

Он сообщил, что уже был проведен ряд встреч с руководством частных шахт, планируется продолжать эти встречи для объяснения того, что они должны искать рынки сбыта.

В.ПОЛТАВЕЦ подчеркнул, что в связи с кризисом резко снизилось потребление как энергетического, так и коксующегося угля. В частности, шахты, находящиеся в ведении Минуглепрома, снизили объем добычи на 11,5%. «Это уже критично, нам дальше нельзя снижать», - сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, тяжело идет реализация угольной продукции. «Мы реализуем через энергетиков 50% того, что необходимо реализовать. Та же ситуация по металлургам», - заявил В.ПОЛТАВЕЦ.

По его данным, на сегодня на складах остатки угля составляют свыше 2,5 млн. тонн. «Это замороженные средства на 1,5 млрд. грн.".

Например, в июне, сказал министр, для стабильной работы отрасли и для выплаты зарплат необходимо реализовать свыше 800 тыс. тонн энергетического угля. В то же время энергетики пока подтверждают только половину закупок.

Таким образом, подчеркнул В.ПОЛТАВЕЦ, необходимо будет искать другие резервы, в частности в бюджете, для выплаты зарплат в полном объеме. По его данным, на сегодня задолженностей по зарплате, включая апрель, перед шахтерами нет.

Как сообщал УНИАН, со 2 июня работники трех арендных угледобывающих предприятий Донецкой области (ОДО АП «Шахтоуправление имени Чапаева», ЗАО «Шахта «Ждановская» и ООО «Шахта «Рассвет») пикетируют Кабинет министров Украины с требованием обеспечить прием государственной компанией «Уголь Украины» угля, добываемого шахтами, которые не подчинены Министерству угольной промышленности.