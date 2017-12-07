"Нафтогаз" нашел еще двух потенциальных европейских партнеров для управления ГТС

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» подписал меморандум с голландской компанией Gasunie и французской GRTgaz о сотрудничестве в сфере использования мощностей украинской газотранспортной системы, а также для решения в будущем вопроса о привлечении партнера к управлению газотранспортными активами Украины. Об этом в ходе конференции о развитии товарного биржевого рынка сообщил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко.

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«Работа с потенциальными партнерами по управлению ГТС уже активизирована. Мы подписали меморандум с двумя ведущими европейскими операторами: с голландской Gasunie и французкой GRTgaz», - сказал он.

По его словам, голландская Gasunie считается одной из лучших европейских компаний с точки зрения организации своей работы, а также с ее участием был создан самый ликвидный рынок газа в Европе.

«Получается, что мы уже ведем разговор не с двумя компаниями – Snam и Eustream, а теперь еще и с Gasunie и GRTgaz. Плюс мы наняли инвестиционный банк Rothschild, который активно работает над структурированием самого процесса поиска и привлечения международного партнера», - добавил он.

Также Витренко объяснил задачу, которая поставлена перед инвестиционным банком Rothschild.

«В будущем будет проведен конкурс (по выбору европейского партнера, который будет привлечен к управлению украинской ГТС – УНИАН). Условия конкурса должны быть согласованы с Кабмином. Окончательное решение принимает парламент. Наша работа – это просто нанять инвестиционного банкира. Банкиры напрямую работают с нами и правительством, в ближайшее время они начнут работать с парламентом. Они как независимая институция должны обеспечить прозрачность этого процесса, в том числе устранить все спекуляции по поводу конфликта между «Нафтогазом» и правительством», - сказал топ-менеджер «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2017 года «Нафтогаз» и его дочерняя компания «Укртрансгаз», совместно с итальянской Snam и словацкой Eustream подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместной оценки возможностей сотрудничества в сфере использования и развития ГТС Украины. Этот меморандум предполагает долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа через территорию Украины.

В середине ноября «Нафтогаз Украины» заключил с инвестиционной компанией Rothschild S.p.A. (Италия) контракт стоимостью 98 млн грн на предоставление инвестиционно-банковских услуг для отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг) и привлечения квалифицированного партнера к управлению украинской ГТС.

Ранее глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что привлечение европейского партнера к управлению украинской ГТС значительно повысит шансы сохранить транзит российского газа через территорию нашей страны после 2019 года, когда истекает срок действующего контракта с «Газпромом». Доходы Украины от транзита газа за 2017 год оцениваются в размере 3 млрд долл.