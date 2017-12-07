"Газпром" продолжает лоббировать в Европе транзит газа в обход Украины – "Нафтогаз"

Российский газовый монополист «Газпром» продолжает преследовать цель максимизации объем продаж природного газа в Европу и убеждать европейских партнёров в необходимости развития газовой инфраструктуры, которая транспортирует «голубое» топливо в обход территории Украины. Об этом в ходе конференции о развитии товарного биржевого рынка сообщил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко.

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«Вместо максимизации цены они пытаются максимизировать общую прибыль, а это достигается за счет увеличения объемов… Плюс в скором времени ожидается рост спроса на углеводороды (нефть и газ), поэтому компании пытаются как можно скорее их добыть и продать», - сообщил он, объяснив, что цель «Газпрома» на сегодня – это продать как можно больший объем газа в ЕС, даже несмотря на возможное снижение цены.

По словам Витренко, российский монополист продолжает лоббировать в Европе проекты газопроводов, по которым «голубое» топливо планируется транспортировать в обход территории нашей страны.

«Они ходят и всем рассказывают, что «вы не переживайте», мы доставим газ (в обход Украины – УНИАН) в Чехию, а дальше из Чехии в Словакию, из Словакии в Австрию, дальше в Венгрию и Италию. Они это (газопровод EUGAL, который планируется построить как продолжение «Северного потока–2» вглубь территории Германии – УНИАН) позиционируют как необходимый элемент инфраструктуры для восточных европейцев», - сказал он.

Также Витренко добавил, что «Нафтогаз» должен быть очень осторожным в вопросе возможного влияния украинской стороны на процесс переговоров о строительстве газопровода EUGAL.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист «Газпром» и его партнеры ведут строительство «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить «Северный поток-2».

Одна из ниток «Турецкого потока», которая будет транспортировать газ в ЕС будет иметь мощность 15,7 млрд куб. м в год. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

По оценкам «Нафтогаза Украины», строительство обходных маршрутов может лишить Украину доходов от транзита газа, которые в 2017 году составят 3 млрд долл., а также снизит инвестиционную привлекательность ГТС. Чтобы этого не допустить, в «Нафтогазе» предложили создать консорциум (с участием европейских партнеров) по управлению украинской ГТС, а также предлагают снизить ставку тарифа на транзит российского газа после 2019 года (окончания действующего контракта с «Газпромом»). Также в «Нафтогазе» неоднократно подчеркивали, что «Газпром» не выполняет контрактные обязательства, согласно которым он обязан транспортировать через территорию Украины 110 млрд куб. м в год.