АЭС Украины в январе-мае сократили производство электроэнергии

По оперативным данным, в январе-мае текущего года атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии на 14,3%, или 5,829 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 34,903 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

По сравнению с апрелем текущего года в мае АЭС Украины сократили производство электроэнергии на 2,5%, или 160 млрд. кВт/ч, – до 6,234 млрд. кВт/ч.

За пять месяцев т.г. Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку электроэнергии на 16% – до 6,263 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 7%, до 15,994 млрд. кВт/ч, Южноукраинская АЭС (ЮУАЭС), с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, – на 26,1%, до 7,394 млрд. кВт/ч, Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 13%, до 5,252 млрд. кВт/ч.

По оперативным данным, в январе-мае т.г. АЭС Украины отпустили ГП «Энергорынок» 32,748 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 14,6%, или 5,623 млрд. кВт/ч, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доля атомных электростанций в отечественном производстве электроэнергии в январе-мае составила 48,5% от общего объема выработки, в мае – 50,9%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-мае т.г. составил 69,4% против 80,5% за пять месяцев 2008 года. При этом по итогам января-мая наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 73,6%, наименьший – на РАЭС – 61%.

В январе-мае текущего года на АЭС произошло 5 учетных нарушений в работе АЭС, за аналогичный период 2008 года – 11 нарушений.

Недовыработка электроэнергии из-за нарушений в работе АЭС, по предварительным данным, составила 43,536 млн. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, АЭС Украины в 2008 году сократили производство электроэнергии на 2,82%, или 2,622 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 90,111 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.