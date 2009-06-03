Есть предпосылки для дальнейшего роста цен на бензин...

По итогам мониторинга цен на внешнем и внутреннем рынках нефтепродуктов в мае текущего года консалтинговая группа «А-95» прогнозирует дальнейшее повышение цен на украинских АЗС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консалтинговой группы «А-95».

В сообщении отмечается, что данный прогноз основан на существенном отставании темпов роста розничных цен по сравнению с внешним рынком, который полностью определяет стоимость нефтепродуктов в Украине.

Темпы роста стоимости бензина А-95 на АЗС отстают от темпов оптового рынка почти в 7 раз и еще более значительно – от динамики европейского рынка. Однако наиболее показательным является поведение розничных цен на дизельное топливо, которое на фоне роста мировых цен на дизтопливо почти на 20% в украинской розничной сети подешевело.

«Причина таких необычных процессов – в избыточных запасах дизельного топлива, которые образовались в результате слишком оптимистичных ожиданий операторов рынка по поводу потребления энергоресурсов в период кризиса», – считает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

Так, по данным Госкомстата, на 1 мая т.г. запасы дизтоплива в Украине уступали прошлогодним на эту же дату на 3,59%, тогда как промышленное потребление в январе-апреле снизилось более чем на 23%, а розничные продажи дизтоплива – более чем на 10%.

Учитывая закономерности синхронизации цен мирового и внутреннего рынков на протяжении последних лет, эксперты группы «А-95» прогнозируют средние розничные цены на бензин А-95 в июне на уровне 6,50 грн./л с пропорциональным ростом других марок бензина.

По мнению экспертов, в связи с истощением старых запасов могут начать движение вверх и розничные цены на дизельное топливо, хотя им по-прежнему будут присущи медленные темпы роста. «Чтобы сохранить, а желательно и нарастить продажи дизельного топлива как одной из основных позиций в номенклатуре АЗС, операторам придется конкурировать не только между собой, но и с ценами на оптовые партии, которые в последнее время стали более предпочтительными для бывших клиентов АЗС, старающихся экономить каждую копейку в условиях кризиса», – отметил С.КУЮН.

Эксперты «А-95» отдельно подчеркивают, что произошедшее в мае укрепление гривни не способно на данном этапе уравновесить рост цен на мировом рынке и тем самым обеспечить стабильность топливных цен. При существующем порядке стоимости бензина А-95 на мировом рынке около 640 долл. за тонну снижение курса доллара с 7,7 до 7,61 грн. означает удешевление тонны бензина в гривневом исчислении на 58 грн./т, или на 4,3 коп./л. С учетом НДС это составит чуть более 5 коп./л. В то же время рост закупочных цен на бензин А-95 в Европе составил в мае 130 долл./т, или 990 грн./т, что в пересчете на литры составит почти 90 коп./л (с НДС).

Вместе с тем эксперты отмечают, что майская ситуация на рынке нефтепродуктов обнажила несколько очевидных проблем в области конкуренции на розничном рынке страны. Ценовой мониторинг консалтинговой группы «А-95» показывает разброс цен на АЗС по стране около 1 грн./л.

«Фактически некоторые небольшие сети и одиночные АЗС сегодня торгуют по цене закупки крупных сетей, что в равных условиях и при равном качестве в топливном ритейле по определению невозможно», – отмечают в «А-95».

По числу случаев «аномально» низких цен лидирует Восточная Украина, традиционно подверженная влиянию контрабандных нефтепродуктов и больших объемов фальсификата, изготавливаемого из продуктов переработки неучтенной или нелегально добытой нефти и газоконденсата. «Нельзя утверждать, что низкая цена всегда является признаком некачественного топлива, но, безусловно, она должна рассматриваться потребителями как сигнал к особой бдительности», – считают эксперты.

«Каскадный рост цен на мировом рынке в мае и их стабилизация на высоких отметках неизбежно отразятся на Украине в июне, в первые дни которого мировые цены на нефть и нефтепродукты возобновили рост. Массовые спекуляции на укреплении курса гривни и других второстепенных факторах являются либо попытками некоторых комментаторов обратить на себя внимание, либо направленной дезинформацией общественности. Это имеет мало общего с объективной информацией и прогнозами, в которых нуждаются потребители нефтепродуктов, в том числе и с целью планирования своей хозяйственной деятельности или просто семейного бюджета», – сказал директор «А-95».

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 года. Компания является издателем ежемесячного журнала для автомобилистов «А95» и занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов. Опыт работы экспертов группы в сфере мониторинга и анализа украинского рынка нефтепродуктов составляет более 10 лет.