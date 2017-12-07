Для разблокирования НКРЭКУ Рада разрешила президенту назначать новых членов регулятора

Верховная Рада для разблокирования деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла за основу и в целом законопроект, согласно которому президент получает полномочия назначать новых членов регулятора сроком на 3 месяца, пока новые члены не будут избраны на открытом конкурсе.

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За принятие соответствующего проекта закона «О внесении изменений в закон Украины «Об НКРЭКУ» и предоставлении полномочий президенту для обеспечения устойчивой деятельности комиссии» №7342-1 проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Вносится законопроект, которым предлагается предоставить президенту право временно, разово, на 3 месяца доукомплектовать состав НКРЭКУ до того момента, когда Конкурсная комиссия выберет необходимых кандидатов и в соответствии с законом внесет их на рассмотрение президента», - сказал один из авторов законопроекта, и. о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский.

По его словам, три месяца будет вполне достаточно для членов Конкурсной комиссии для того, что объективно выбрать новых членов регулятора.

Как сообщал УНИАН, начиная с 13 ноября 2017 года на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому комиссия не может принимать решения. Последнее заседание до прекращения полномочий двух членов НКРЭКУ (24 ноября) также не состоялось. В результате отсутствия кворума НКРЭКУ не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний. 24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что с тех пор работа регулятора заблокирована.

Для назначения новых членов регулятора ранее была создана Конкурсная комиссия, которая уже начала свою работу, но, по словам ее члена Светланы Голиковой, потребуется несколько месяцев, чтобы избрать нового члена НКРЭКУ.

В конце ноября и начале декабря народные депутаты от разных фракций зарегистрировали три законопроекта, которые предлагают разные механизмы для восстановления дееспособности регулятора. 6 декабря профильный парламентский комитет поддержал проект №7342-1 под авторством Домбровского («Блок Петра Порошенко»), Михаила Бондаря («Народный фронт») и Юлия Иоффе («Оппозиционный блок»).