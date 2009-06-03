Украина поддерживает Энергетическую хартию

Украина не видит необходимости в создании нового документа вместо Энергетической хартии.

Об этом в интервью проекта “УНИАН-Новости ЕС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/191279) заявил Посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

“Украина не изменяла свою позицию, которая заключается в том, что нет навеки совершенных документов. Все, в том числе и Энергетическая хартия, со временем, с развитием технологий, с развитием отношения к энергии и ее потреблению должно эволюционировать”, - сказал он.

“Энергетическая хартия является тем единственным базисом, который объединяет производителей, транзитеров и потребителей. Она - не священная корова, но ее не нужно убивать, а просто нужно рога ей, может, отрезать, а может, напротив, нарастить”, - добавил Посол Украины при ЕС.

Он также назвал неприемлемой позицию России, которая предлагает создать новый документ вместо Энергетической хартии, считая ее несовершенной.

“Объявлять, что мы - не члены Энергохартии, и в то же время давать указания, как ее совершенствовать, как это делает Российская Федерация – тоже невозможно. Заходите в компанию и предлагайте ваши рецепты”, - отметил А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с инициативой создать новую правовую базу в области обеспечения энергобезопасности в Европе, поскольку, по мнению РФ, Энергетическая хартия не гарантирует безопасности поставок энергоресурсов. Д.МЕДВЕДЕВ считает, что новый документ должен отображать интересы стран-поставщиков, транзитеров и потребителей энергоресурсов.

22 мая Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сказал, что предложение России следует рассматривать исключительно в рамках Энергетической хартии.