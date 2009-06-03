Посол: Россия хочет посеять панику

Посол Украины при Евросоюзе Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ убежден, что Россия хочет посеять панику, заявляя о несостоятельности Украины заплатить за газ.

Об этом он заявил в интервью проекту “УНИАН-Новости ЕС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/191279).

Посол напомнил, что 29 мая состоялся телефонный разговор премьер-министра России Владимира ПУТИНА с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, в ходе которого российский премьер просил помочь Украине рассчитаться за газ, а также напомнил об обращении России к Международному валютному фонду относительно проведения аудита Украины и предоставления ей кредита.

“Делается это абсолютно с той же целью, что и в январе (во время украинско-российского газового кризиса – УНИАН): посеять панику, создать впечатление, что украинская власть не контролирует ситуацию, что население находится в большом риске, некому о нем позаботиться”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

При этом посол выразил убеждение в том, что неплатежеспособность Украины – всего лишь гипотетическая.

“Мы все имеем абсолютно твердую уверенность в том, что Украина заплатит за газ за май, так же, как она до этого заплатила за апрель, до этого - за март и так далее. Хоть в начале каждого месяца из Москвы и раздаются отчаянные крики, что украинцы нам не заплатят, это – банкроты, они – авантюристы, у них денег нет и так далее”, - сказал он.

“Вот вся эта вакханалия и скандальные заявления будут раздаваться до того момента, пока Украина не заплатит. А она заплатит, 7 июня рассчитается, и я хочу верить, что так будет и в дальнейшем”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 29 мая состоялся телефонный разговор В.ПУТИНА с Ж.БАРРОЗУ, после которого Президент Еврокомиссии сообщил журналистам, что в бюджете ЕС нет денег на то, чтобы оказать финансовую помощь Украине на сумму в 5 млрд. дол. В то же время, Президент Еврокомиссии заявил о намерении обсудить этот вопрос на саммите ЕС 18-19 июня.

1 июня Россия также обратилась в МВФ с просьбой изучить ситуацию относительно платежеспособности Украины за газ и оказать дополнительную поддержку Киеву.

Согласно контрактам между “Нафтогазом Украины” и “Газпромом”, “Нафтогаз” должен платить за потребленный газ до 7 числа каждого месяца.