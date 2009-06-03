Посол: ЕС знает реальное состояние“Нафтогаза”

Посол Украины при Евросоюзе Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ считает, что присутствие “Нафтогаза Украины” в информационном пространстве ЕС не отвечает уровню присутствия России.

Об этом он заявил в интервью проекта “УНИАН-Новости ЕС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/191279).

“Нафтогаз Украины” находится в постоянном контакте с Еврокомиссией и разъясняет состояние дел. Другое дело, что тех методов, тех возможностей, которые в этом случае применяет Российская Федерация, у “Нафтогаза” нет”, - сказал посол.

“У меня нет ни обязанности, ни права давать рекомендации государственной структуре, которая ведет тем или иным способом свою информационную политику. Она ее ведет так, как она ее ведет. Я бы сказал, что это не соответствует тому, что делает “Газпром”. Но это факт”, - добавил А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

В то же время он отметил, что профессионалы в Еврокомиссии, европейские эксперты прекрасно знают реальное состояние дел в “Нафтогазе” и его способность расплатиться за потребленный Украиной газ.

“Здесь мы можем быть уверены, что все работает как надо”, - сказал посол.