Нефть слабо растет в ожидании статистики из США

Цены на нефть слабо колеблются в пятницу утром под давлением укрепления доллара и в ожидании статистики по динамике числа буровых установок в США за неделю, сообщает Прайм.

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По состоянию на 08:00 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06% - до 62,24 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02% - до 56,7 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов цена снижалась. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,83 пункта.

Доллар укрепляется в ожидании данных по безработице в США, сдерживая рост нефтяных цен. Аналитики считают, что безработица в стране в ноябре осталась на октябрьском уровне 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.

Укрепление доллара негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в частности, нефти, делая ее дороже для держателей других валют.

Рынок в пятницу также ожидает статистики американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу буровых установок в США. По итогам прошлой недели, по данным компании, это число выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза.