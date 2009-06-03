Винницкий горсовет уменьшил до 1% налог на прибыль

Винницкий городской совет уменьшил размер обязательного перечисления в городской бюджет коммунальными предприятиями чистой прибыли на 9% до 1% для теплокоммунальных предприятий и предприятий городского электротранспорта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики и инвестиций Винницкого горсовета.

Снижение размера отчислений в горбюджет прибыли этих предприятий связано с большой степенью изношенности их основных фондов.

В управлении экономики и инвестиций Винницкого горсовета пояснили, что поскольку в Государственном бюджете на 2009 год субвенций на обновление парка электротранспорта и капитальный ремонт теплосетей в регионах пока не предусмотрены, этим предприятиям придется делать это только, рассчитывая на собственные доходы. Учитывая социальную значимость, эти доходы ограничены ввиду низкой рентабельности.

Снижение размера отчислений также будет стимулом для предприятия ТКЭ и горэлелектротранспорта для повышения своей эффективности, поскольку часть прибыли они смогут направить на премирование трудового коллектива.

Как сообщал УНИАН, в конце января Винницкий горсовет ввел обязательное перечисление в городской бюджет коммунальными предприятиями в размере 10% от чистой прибыли.