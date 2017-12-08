Готовимся к холодам: "Нафтогаз" купил 1,8 миллиарда кубов газа на деньги ЕБРР

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" в период накопления запасов природного газа, в июле-сентябре 2017 года, для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов импортировал из Европы 1,8 миллиарда кубометров "голубого" топлива на сумму 359 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеУкраина с начала года увеличила импорт газа на 40%

Также отмечается, что поставщиками газа выступили следующие европейские компании: Axpo Trading AG, CEZ a.s., Engie SA, RWE Supply & Trading GMBH и Uniper Global Commodities SE.

"Общая стоимость 18 заключенных договоров составила 359 миллионов долларов, из которых 300 миллионов долларов – это средства кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития и еще 59 миллионов долларов – собственные средства "Нафтогаза", - сообщили в пресс-службе, добавив, что средневзвешенная цена контрактов в пункте поставки газа составила 203 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, кредитная линия ЕБРР для "Нафтогаза" в размере 300 миллионов долларов была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины (у стран ЕС). Одним из условий предоставления кредита ЕБРР была реализация правительством Украины плана действий относительно реформы корпоративного управления в "Нафтогазе".

За кредитные средства с декабря 2015 года по март 2016 года "Нафтогаз" закупил 1,7 миллиарда кубометров газа у пяти поставщиков, с августа по октябрь 2016 года - 1,8 миллиарда кубометров газа у шести компаний.