Ривненская АЭС отключила на ремонт третий энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети третий энергоблок для проведения планового ремонта длительностью 228 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"8 декабря 2017 года в 00:01 энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 228 календарных дней", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за это время будет проведен средний ремонт реактора, средние и капитальные ремонты парогенераторов, капитальные и текущие ремонты главных циркуляционных насосов, ремонт оборудования системы безопасности, турбины и другие работы.

"В ходе ремонта планируется выполнить сверхрегламентные работы, в частности, отремонтировать железобетонные конструкции бассейна выдержки и перегрузки. Также большой объем работ будет выполнен в соответствии с Программой продления срока эксплуатации энергоблока №3", - добавили в компании.

По информации "Энергоатома", радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября президент компании Юрий Недашковский сообщил, что в начале декабря должен начаться длительный ремонт третьего блока РАЭС. "Энергоатом" готовит этот блок для продления срока его эксплуатации.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.