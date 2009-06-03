Кабмин утвердил баланс газа на 2009 г.

Кабинет Министров Украины утвердил баланс природного газа на 2009 год в размере 80,724 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

В частности, согласно документу, объем газа собственной добычи составляет 20,613 млрд. куб. м, импортного газа – 33 млрд. куб. м, газа, отобранного из подземных газовых хранилищ, – 27,111 млрд. куб. м.