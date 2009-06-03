RUE не раскрывает информацию о процессе против «Нафтогаза»

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) не раскрывает информацию о деталях процесса против НАК «Нафтогаз Украины» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ.

«Информация, которая касается как деталей процесса против НАК «Нафтогаз Украины» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, так и исковых требований к украинской компании, является закрытой и не подлежит официальным комментариям со стороны RosUkrEnergo AG», – сказал он.

Напомним, сегодня российское издание «Коммерсант» написало, что компания RosUkrEnergo требует в Стокгольмском арбитраже от НАК «Нафтогаз Украины» свыше 2 млрд. долл. По информации издания, иск о принуждении «Нафтогаза Украины» к исполнению обязательств по транзиту RosUkrEnergo подала в Стокгольмский арбитраж 3 января 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 30 марта т.г. первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что в Стокгольмском арбитражном суде не существует искового требования компании RosUkrEnergo о возмещении 11 млрд. куб. м газа.

По словам И.ДИДЕНКО, 24 марта состоялось организационное заседание Стокгольмского трибунала, на котором были оглашены все иски, предъявленные друг к другу.

«Со стороны RosUkrEnergo есть иски к «Нафтогазу Украины» по поводу 55 млн., 20 млн. и 600 млн. долл. Еще есть иски встречные от НАК «Нафтогаз Украины» к RosUkrEnergo. А именно: на 62 млн. и 118 млн. за разрыв транспортного контракта и контракта на хранение газа. Вот уже как минимум семь исков между нами. Названные мною иски сгруппированы, два из них объединены в один процесс и будут рассматриваться этим летом, решения по ним будут в следующем году. Остальные будут рассматриваться только в следующем году, и потом только будут по ним решения», – заявил И.ДИДЕНКО.

В то же время он не конкретизировал, какие именно иски объединены и в чем суть претензий компании RosUkrEnergo.

Ранее ОАО «Газпром» опровергло информацию о том, что поддержало иск RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитражном суде.