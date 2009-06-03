Хандогий отбыл в Данию решать вопросы энергетики

Начался визит и.о. министра иностранных дел Украины Владимира ХАНДОГИЯ в Королевство Дания с целью участия в работе 15-го заседания Совета министров государств Балтийского моря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в рамках визита В.ХАНДОГИЙ проведет встречу с государственным секретарем МИД Дании Майклом СИЛЬМЕР-ЙОНСОМ, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Данией.

4 июня на семинаре по энергетическим вопросам, организованном Балтийским форумом развития, В.ХАНДОГИЙ представит видение Украиной перспектив сотрудничества со странами Балтийского региона в энергетической сфере.

В рамках работы Совета министров государств Балтийского моря В.ХАНДОГИЙ проведет ряд двусторонних встреч с коллегами стран региона, сотрудничество с которыми для Украины имеет приоритетное значение.