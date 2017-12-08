Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере энергетики

Украина и Литва подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества в сфере энергетики. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко со ссылкой на результаты Десятого заседания Совета президентов Украины и Литвы.

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"Целью документа является создание эффективной платформы сотрудничества в нефтегазовой, электроэнергетической и ядерной сферах, учитывая задачи энергоэффективности и энергосбережения. Сотрудничество будет осуществляться через обмен опытом в развитии газовых рынков Украины и Литвы, выводе из эксплуатации и демонтаже атомных электростанций; сфере возобновляемых источников энергии, среди которых проекты "чистой" энергетики с использованием энергии солнца, биомассы. Стороны также будут сотрудничать в сфере энергоэффективности и энергосберегающих технологий", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны также будут сотрудничать в вопросах создания рынка электроэнергии и системы передачи синхронного соединения с Европой.

Как сообщал УНИАН, Литва поддерживает позицию Украины и Польши о нецелесообразности строительства второй нитки газопровода "Северный поток", по которому "голубое" топливо может транспортироваться из России в обход Украины в страны ЕС.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что для Украины особенно ценен опыт Литвы в развитии "зеленой" энергетики.