Путин снова угрожает Украине перекрытием газовой трубы

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что в случае неоплаты Украиной российского газа его транзит в Европу может быть остановлен в июне – начале июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хельсинки.

«Хочу обратить внимание, что без закачки в подземные хранилища Украина выжить не может и вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы. Ее за это даже винить нельзя», - сказал В.ПУТИН.

«Я нашим европейским партнерам обратил на это внимание и просил их не оставлять нас один на один с этим вопросом – мы заранее предупреждаем о том, что такой конфликт может возникнуть. Это может привести в конце июня – в начале июля к полной остановке нашего транзита в Европу», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, на сегодняшний день Украине необходимо решить две задачи: оплачивать газ за текущее потребление и заплатить за закачку газа в подземные хранилища, без чего в осенне-зимний период украинская экономика существовать не может.

В.ПУТИН отметил, что ежемесячное потребление Украиной газа стоит около 200 млн. долларов, и за это украинская сторона рассчитывается. В то же время он подчеркнул, что стоимость ежемесячной закачки в подземные хранилища газа стоит примерно 500 млн. долларов и в целом до октября это составляет 5 млрд. долларов.

«В этой части есть большие проблемы – мы предлагали эти проблемы вместе с Евросоюзом решать. Все наши обращения в Комиссию Европейских сообществ успеха не имели. Ответ один: для Украины у нас денег нет», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он напомнил, что согласно подписаным контрактам, в случае неоплаты вовремя поставленного объема газа «Газпром» имеет право требовать предоплату.

«Как только предоплаты не будет – не будет газа. «Газпром» будет поставлять только такой объем, который будет предоплачен», - сказал В.ПУТИН.

Он также отметил, что в условиях «жесткого экономического кризиса» никто в России не злорадствует по поводу тяжелой ситуации в экономике Украины, но и платить за это также не намерены.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставку газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в первом квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, втором квартале 2009 года - 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.