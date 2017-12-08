Газопровод в обход Украины: "Газпром" заявил, что подписал все контракты для строительства "Северного потока-2"

Российский газовый монополист «Газпром» заявил, что контракты на все материалы, оборудование и услуги, необходимые для строительства газопровода "Северный поток - 2", подписаны. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

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"Подготовка к началу строительства газопровода идет полным ходом. На данный момент подписаны контракты на все основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для выполнения строительных работ", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время идет оформление разрешительных документов. В государственные органы Германии, Дании, Финляндии и Швеции представлены результаты национальных отчетов об оценке воздействия проекта на окружающую среду. В этих странах также поданы заявки для получения разрешений на строительство соответствующих участков газопровода.

Члены правления "Газпрома" выразили уверенность в том, что проект "Северный поток - 2" будет реализован в срок, и газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В конце апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

30 ноября парламент Дании принял закон, который позволяет правительству страны запрещать реализацию трубопроводных проектов в территориальных водах, исходя из соображений безопасности или внешней политики.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить с рядом уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составят около 3 млрд долл.