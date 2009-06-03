Цена реализации сжиженного газа снизилась на 3%

Средняя цена реализации сжиженного газа 3 июня на коммерческом аукционе №359 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 2,9%, по сравнению с предыдущим аукционом №358 от 1 июня (3204,6 грн. за тонну), до 3111,9 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,631 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 1 млн. 963,600 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 1 июня на коммерческом аукционе №358 на УАБ увеличилась на 52,6%, по сравнению с предыдущим аукционом №357 от 29 мая (2099,8 грн. за тонну), до 3204,6 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.